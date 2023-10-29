Израильский политик: Погром в Дагестане – следствие позиции политического руководства РФ

Погром в аэропорту Махачкалы не является случайным проявлением антисемитизма, скорее, это отражение позиции российского политического руководства по нападению террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сказал в эфире телевидения видный израильский политик Зеэв Элькин, сообщает The Times of Israel.

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Элькин – уроженец Украины, депутат Кнессета, член парламентского комитета по иностранным делам и обороне, до 2022 года был министром по делам Иерусалима и министром гражданского строительства. На переговорах премьер-министров Израиля с российским диктатором Владимиром Путиным он часто выступал как переводчик.

Депутат считает, что погром в аэропорту Махачкалы является в значительной степени следствием отношения российского политического руководства к резне, которую устроили 7 октября в Израиле террористы ХАМАС.

Элькин напомнил, что 26 октября делегацию ХАМАС в "по-королевски" приняли в Москве, и что по словам делегатов ХАМАС, им сказали, что российские военные училища будут годами изучать "успех" этого нападения террористов.

Элькин отмечает, что при этом еврейские организации РФ призывают российских евреев "даже не думать о проведении демонстраций в поддержку Израиля".

"Раньше этого не было. Раньше атмосфера была другой", – сказал политик.

По его мнению, Израиль должен использовать все свои каналы связи с Россией, в том числе, возможно, убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху позвонить Путину, и "потребовать, чтобы подобные инциденты больше не повторялись".

"Единственное, что русские умеют делать, — жестко реагировать на любые протесты, если они не сами их инициировали", – сказал Элькин.

Издание также цитирует представителя израильской службы безопасности, который утверждает, что в Махачкале оказались заблокированы в аэропорту "некоторое число израильтян и евреев".

"Мы работаем над тем, чтобы они отправились стыковочным рейсом в Москву, как только позволят условия", — сказал он.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в отель "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу.

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