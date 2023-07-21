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"Жалюгідний кремлівський зануда знову бреше": у Польщі відреагували на пропаганду Путіна

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 18:17
Володимир Путін (Фото - Кремль)

У відповідь на чергові "історичні" претензії російського диктатора Володимира Путіна до сусідніх країн у Польщі заявили, що "жалюгідний зануда з Кремля" знову бреше. Про це написав у Twitter уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

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"Жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України", – написав Жарин.

За його словами, Путін "знов використовує історичний ревізіонізм для поширення хибних звинувачень проти Польщі". Зокрема, серед озвучених диктатором фейків була згадка про плани Польщі, що нібито мають місце, "напасти на Білорусь".

Жарин підкреслив, що після "пригожинського заколоту" імідж Путіна дуже ослаб і він тепер виглядає "не таким сильним і жорстким, як стверджувала його пропаганда".

"Для багатьох росіян, особливо військових, Путін став боягузом", – вважає Жарин. Він зазначає, "що слабший образ Путіна, що більше він викликає недовіри у росіян, особливо у силовиків, то жорсткішими будуть пропагандистські атаки за його участю".

Польська влада розуміє, що "інформаційна війна, яку використовує Росія, небезпечна, і її не можна недооцінювати", проте "дії кремлівської індустрії брехні часто також є способом приховати слабкості" Росії.

Сергій Бережний
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володимир путінПольщастаніслав жаринпропаганда росії
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