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"Жалкий кремлевский зануда опять врет": в Польше отреагировали на пропаганду Путина

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 18:17
Владимир Путин (Фото - Кремль)

В ответ на очередные "исторические" претензии российского диктатора Владимира Путина к соседним странам в Польше заявили, что "жалкий зануда из Кремля" снова лжет. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

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"Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", – написал Жарын.

По его словам, Путин "снова использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Польши". В частености, среди озвученных диктатором фейков было упоминание о якобы имеющих место планах Польши "напасть на Беларусь".

Жарын подчеркнул, что после "пригожинского мятежа" имидж Путина сильно ослаб и он теперь выглядит "не таким сильным и жестким, как утверждала его пропаганда".

"Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом", – считает Жарын. Он отмечает, что "чем слабее образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, тем жестче будут пропагандистские атаки с его участием".

Польские власти понимают, что "информационная война, используемая Россией, опасна, и ее нельзя недооценивать",  однако "действия кремлевской индустрии лжи часто также являются способом скрыть слабости" России.

Сергей Бережной
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польшавладимир путинпропаганда россиистанислав жарын
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