Канада конфіскує російський літак "Руслан" на користь України

Транспортний літак країни-агресорки був арештований в аеропорту Торонто після початку повномасштабного вторгнення

Ан-124 "Руслан" в Торонто (Фото: Ольга Стефанішина)

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга-Днєпр" та вже був під арештом Канади. Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи, рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

"Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами", – зазначила Стефанішина.

За її словами, прокуратура Канади звернулася до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака на підставі документів, які надала українська сторона.

Зокрема, Мінюст передав канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід України активів підсанкційної Волга-Днєпр.

Канада стала першою із західних країн, що законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи, які потрапили під санкції через війну.