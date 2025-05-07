Канада конфіскує російський літак "Руслан" на користь України
Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга-Днєпр" та вже був під арештом Канади. Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи, рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.
"Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами", – зазначила Стефанішина.
За її словами, прокуратура Канади звернулася до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака на підставі документів, які надала українська сторона.
Зокрема, Мінюст передав канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід України активів підсанкційної Волга-Днєпр.
Канада стала першою із західних країн, що законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи, які потрапили під санкції через війну.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Євросоюз надасть 18,1 млрд євро, США – $20 млрд, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).
- 25 квітня 2025 року Національний банк заявив, що повна конфіскація знерухомлених російських активів на користь України не матиме значного негативного впливу на сприйняття євро та його роль у міжнародній фінансовій системі, хоча Європейський центральний банк (ЄЦБ) висловлював певні побоювання щодо цього.