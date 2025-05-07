Канада конфискует российский самолет "Руслан" в пользу Украины
Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр" и уже находился под арестом Канады. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина.
Процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах, решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио.
"Это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине. Представление иска о конфискации самолета в суд – общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами", – отметила Стефанишина.
По ее словам, прокуратура Канады обратилась в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета на основании документов, предоставленных украинской стороной.
В частности, Минюст передал канадским партнерам решение Высшего антикоррупционного суда от августа 2023 года о применении санкций в виде взыскания в доход Украины активов подсанкционной Волга-Днепр.
Канада стала первой из западных стран, которая законодательно прописала возможность использовать в поддержку Украины конфискованные российские активы, попавшие под санкции из-за войны.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз выделит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- 25 апреля 2025 года Национальный банк заявил, что полная конфискация арестованных российских активов в пользу Украины не будет оказывать значительного негативного влияния на восприятие евро и его роль в международной финансовой системе, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражал определенные опасения по этому поводу.