Кількість жертв вибуху в порту Ірану зросла до 46, понад 1200 постраждалих

Наслідки вибуху у порту Шахід Раджаї (Фото: LadoNoticias)

Офіційні особи провінції Хормозґан, де розташований порт Шахід Раджаї, заявили, що кількість жертв вибуху збільшилася до 46 людей. Про це повідомляє агентство Mehr.

Кількість постраждалих внаслідок інциденту перевищила 1200.

З них 138 залишаються у лікарнях, 1072 людини після надання медичної допомоги виписані додому.

Як повідомило агентство Tasnim, президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав провести розслідування інциденту.

Міністр внутрішніх справ Ескандара Момені, який перебуває на місці катастрофи, заявив що тривають зусилля з гасіння вогню та запобігання його поширенню на інші території, заповнені контейнерами та товарами.

Офіційних висновків щодо причин вибуху ще не має, але речник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Резаї відкинув будь-який зв’язок між вибухом у порту Шахід Раджаї та оборонним сектором країни.

Його коментарі з'явилися після того, як медіа поширили чутки про те, що вибух був спричинений матеріалами, які використовуються у виробництві ракет.

Порт Шахід Раджаї є комерційним центром Ірану, який обслуговує контейнерні перевезення, а також має нафтові резервуари та інші нафтохімічні об’єкти.