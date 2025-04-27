В Ірані жертвами вибуху в порту стали 18 людей, ще понад 700 отримали поранення

Вибух у порту (Фото: Irib Handout/EPA)

Жертвами вибуху у порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас, що стався у суботу, 26 квітня, стали 18 людей, ще понад 700 осіб отримали поранення. Про це повідомило агентство Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За попередніми даними, у порту вибухнули хімічні матеріали. Речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі назвав причиною вибуху погане зберігання хімікатів у контейнерах.

"Причиною вибуху стали хімікати всередині контейнерів", – наводить його слова іранське інформаційне агентство ILNA.

Також Зафарі розповів, що "раніше генеральний директор управління кризовими ситуаціями попереджав цей порт під час своїх візитів, і вказував на можливість небезпеки".

Однак речник іранського уряду сказав, що хоча хімічні речовини, ймовірно, спричинили вибух, точну причину встановити поки що неможливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав провести розслідування інциденту та направив на місце свого міністра внутрішніх справ, який сказав, що зусилля продовжуються з гасіння пожежі й запобігання її поширенню на інші території.

Раніше державне телебачення повідомило, що неналежне поводження з легкозаймистими матеріалами було "чинником, що сприяв" вибуху.

30 січня 2025 року в Іспанії стався вибух на території заводу із виробництва боєприпасів німецької компанії Rheinmetall Expal Munitions. Поранено шістьох людей.

17 квітня повідомлялося, що у США на віддаленому випробувальному ракетному полігоні одного з найбільших виробників зброї у світі Northrop Grumman стався вибух, що зруйнував будівлю.