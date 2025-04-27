В Иране жертвами взрыва в порту стали 18 человек, еще более 700 получили ранения

Взрыв в порту (Фото: Irib Handout/EPA)

Жертвами взрыва в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас, который произошел в субботу, 26 апреля, стали 18 человек, еще более 700 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По предварительным данным, в порту взорвались химические материалы. Спикер иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций Хоссейн Зафари назвал причиной взрыва плохое хранение химикатов в контейнерах.

"Причиной взрыва стали химикаты внутри контейнеров", – приводит иранское информационное агентство ILNA.

Также Зафари рассказал, что "ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал этот порт во время своих визитов и указывал на возможность опасности".

Однако спикер иранского правительства сказал, что хотя химические вещества, вероятно, повлекли за собой взрыв, точную причину установить пока невозможно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал провести расследование инцидента и направил на место своего министра внутренних дел, который сказал, что продолжаются усилия по тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории.

Ранее государственное телевидение сообщило, что ненадлежащее обращение с легковоспламеняющимися материалами было "фактором, способствовавшим" взрыву.

30 января 2025 года в Испании произошел взрыв на территории завода по производству боеприпасов немецкой компании Rheinmetall Expal Munitions. Ранены шесть человек.

17 апреля сообщалось, что в США на удаленном испытательном ракетном полигоне одного из крупнейших производителей оружия в мире Northrop Grumman произошел взрыв, разрушивший здание.