На полигоне одного из крупнейших производителей оружия произошел взрыв – разрушено здание
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В США на удаленном испытательном ракетном полигоне одного из крупнейших производителей оружия в мире Northrop Grumman произошел взрыв, разрушивший здание. Об инциденте на севере штата Юта сообщает агентство Associated Press.

Офис шерифа округа Бокс-Элдер сообщил, что в ходе первичного осмотра офицеры не обнаружили ни раненых, ни погибших.

Утром аварийные бригады отреагировали на сообщения о громком взрыве и темном шлейфе дыма, который поднимался над пастбищами.

Медиа отмечает, что пока неясно, какое именно здание было разрушено и каково было его назначение. Аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman имеет широкое присутствие в штате Юта, где производит и испытывает твердотопливные ракетные двигатели.

Компания пока не комментировала инцидент.

Общественности рекомендуется избегать этот район, поскольку должностные лица продолжают расследование.

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