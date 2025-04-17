У США на полігоні одного з найбільших виробників зброї стався вибух – зруйновано будівлю

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У США на віддаленому випробувальному ракетному полігоні одного з найбільших виробників зброї у світі Northrop Grumman стався вибух, який зруйнував будівлю. Про інцидент на півночі штату Юта повідомляє агенція Associated Press.

Офіс шерифу округу Бокс-Елдер повідомив, що під час первинного огляду офіцери не виявили ані поранених, ані загиблих.

Вранці аварійні бригади відреагували на повідомлення про гучний вибух та темний шлейф диму, що підіймався над пасовищами.

Медіа зауважує, що наразі неясно, яка саме будівля була зруйнована і яке було її призначення. Аерокосмічна та оборонна компанія Northrop Grumman має широку присутність у штаті Юта, де вона виробляє та випробовує твердопаливні ракетні двигуни.

Компанія поки не коментувала інцидент.

Громадськості рекомендується уникати цього району, оскільки посадовці продовжують розслідування.

24 грудня 2024 року в Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, дюжина людей загинула.

30 січня 2025-го в Іспанії стався вибух на території заводу з виробництва боєприпасів німецької компанії Rheinmetall Expal Munitions. Поранено шістьох осіб.

25 березня на території комплексу з виробництва боєприпасів у Чехії стався вибух, важке поранення отримала одна людина.