В порту Ирана произошел мощный взрыв, пострадали почти 300 человек

В порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 281 человек получил ранения. Информации о погибших нет, точная причина взрыва неизвестна. Об этом сообщает Reuters.

На месте взрыва вспыхнул значительный пожар. Сильная взрывная волна разбила окна в радиусе нескольких километров, сообщают иранские СМИ, а в интернете распространили кадры, на которых видно образовавшееся после взрыва грибовидное облако.

Ссылаясь на представителя первой службы реагирования, государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 281 человек получил ранения. Есть ли погибшие, пока неизвестно.

Таможня порта заявила, что контейнерная площадка, где произошел взрыв, предположительно содержала "опасные грузы и химикаты".

"Источником этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранившихся в районе пристани порта Шахид Раджаи. Сейчас мы эвакуируем и доставляем раненых в медицинские центры", – заявил представитель местного управления кризисными ситуациями, сообщает агентство.

Государственное телевидение Ирана заявило, что взрыву способствовала "небрежность в обращении с легковоспламеняющимися материалами".

Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти обнародовала заявление, в котором сообщила, что нефтяные объекты не пострадали.

"Взрыв и пожар в порту Шахид Раджаи не связаны с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительными комплексами и нефтепроводами, связанными с этой компанией", – говорится в заявлении.

Как отметило агентство, взрыв произошел, когда Иран начал третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане.

Израильские военные или офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху не дали комментариев относительно того, причастен ли Израиль каким-либо образом к взрыву.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI