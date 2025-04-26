У порту Ірану стався потужний вибух, постраждали майже 300 людей – фото

Причиною вибуху називають "недбалість", але офіційних висновків ще нема

Вибух у Ірані (Фото: SprinterObserve)

У порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас стався потужний вибух, унаслідок якого щонайменше 281 людина отримала поранення. Інформації про загиблих немає, точна причина вибуху невідома. Про це повідомляє Reuters.

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На місці вибуху спалахнула значна пожежа. Сильна вибухова хвиля розбила вікна в радіусі кількох кілометрів, повідомляють іранські ЗМІ, а в інтернеті поширили кадри, на яких видно грибоподібну хмару, що утворилася після вибуху.

Посилаючись на речника першої служби реагування, державне телебачення Ірану повідомило, що щонайменше 281 людина отримала поранення. Чи є загиблі, поки невідомо.

Митниця порту заявила, що контейнерний майданчик, де стався вибух, імовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".

"Джерелом цього інциденту став вибух кількох контейнерів, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Зараз ми евакуюємо та доставляємо поранених до медичних центрів", – заявив представник місцевого управління кризовими ситуаціями, повідомляє агентство.

Державне телебачення Ірану заявило, що вибуху сприяла "недбалість у поводженні з легкозаймистими матеріалами".

Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти оприлюднила заяву, у якій повідомила, що нафтові об'єкти не постраждали.

"Вибух і пожежа в порту Шахід Раджаї не пов’язані з нафтопереробними заводами, паливними резервуарами, розподільними комплексами та нафтопроводами, пов’язаними з цією компанією", – йдеться у заяві.

Як зазначило агентство, вибух стався, коли Іран почав третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

Ізраїльські військові чи офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не дали коментарів щодо того, чи причетний Ізраїль якимось чином до вибуху.