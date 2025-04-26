У порту Ірану стався потужний вибух, постраждали майже 300 людей – фото
У порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас стався потужний вибух, унаслідок якого щонайменше 281 людина отримала поранення. Інформації про загиблих немає, точна причина вибуху невідома. Про це повідомляє Reuters.
На місці вибуху спалахнула значна пожежа. Сильна вибухова хвиля розбила вікна в радіусі кількох кілометрів, повідомляють іранські ЗМІ, а в інтернеті поширили кадри, на яких видно грибоподібну хмару, що утворилася після вибуху.
Посилаючись на речника першої служби реагування, державне телебачення Ірану повідомило, що щонайменше 281 людина отримала поранення. Чи є загиблі, поки невідомо.
Митниця порту заявила, що контейнерний майданчик, де стався вибух, імовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".
"Джерелом цього інциденту став вибух кількох контейнерів, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Зараз ми евакуюємо та доставляємо поранених до медичних центрів", – заявив представник місцевого управління кризовими ситуаціями, повідомляє агентство.
Державне телебачення Ірану заявило, що вибуху сприяла "недбалість у поводженні з легкозаймистими матеріалами".
Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти оприлюднила заяву, у якій повідомила, що нафтові об'єкти не постраждали.
"Вибух і пожежа в порту Шахід Раджаї не пов’язані з нафтопереробними заводами, паливними резервуарами, розподільними комплексами та нафтопроводами, пов’язаними з цією компанією", – йдеться у заяві.
Як зазначило агентство, вибух стався, коли Іран почав третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.
Ізраїльські військові чи офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не дали коментарів щодо того, чи причетний Ізраїль якимось чином до вибуху.
IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI— @amuse (@amuse) April 26, 2025
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, а Трамп натомість пригрозив Тегерану "бомбардуванням" та "вторинними митами", якщо країна не погодиться на договір. Уже 10 квітня президент США заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться.
- 12 квітня відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном, що проходив у Омані за посередництва королівства. Після перемовин Арагчі та Віткофф ненадовго зустрілися та поговорили.
- За даними Reuters, Іран заявив США під час перших переговорів, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує твердих гарантій того, що президент США Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.
- 19 квітня у столиці Італії Римі відбувся другий раунд переговорів між США та Іраном задля досягнення угоди щодо ядерної програми Тегерана.