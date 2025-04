У порту Ірану стався потужний вибух, постраждали майже 300 людей – фото

У порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас стався потужний вибух, унаслідок якого щонайменше 281 людина отримала поранення. Інформації про загиблих немає, точна причина вибуху невідома. Про це повідомляє Reuters.

На місці вибуху спалахнула значна пожежа. Сильна вибухова хвиля розбила вікна в радіусі кількох кілометрів, повідомляють іранські ЗМІ, а в інтернеті поширили кадри, на яких видно грибоподібну хмару, що утворилася після вибуху.

Посилаючись на речника першої служби реагування, державне телебачення Ірану повідомило, що щонайменше 281 людина отримала поранення. Чи є загиблі, поки невідомо.

Митниця порту заявила, що контейнерний майданчик, де стався вибух, імовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".

"Джерелом цього інциденту став вибух кількох контейнерів, що зберігалися в районі пристані порту Шахід Раджаї. Зараз ми евакуюємо та доставляємо поранених до медичних центрів", – заявив представник місцевого управління кризовими ситуаціями, повідомляє агентство.

Державне телебачення Ірану заявило, що вибуху сприяла "недбалість у поводженні з легкозаймистими матеріалами".

Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафти оприлюднила заяву, у якій повідомила, що нафтові об'єкти не постраждали.

"Вибух і пожежа в порту Шахід Раджаї не пов’язані з нафтопереробними заводами, паливними резервуарами, розподільними комплексами та нафтопроводами, пов’язаними з цією компанією", – йдеться у заяві.

Як зазначило агентство, вибух стався, коли Іран почав третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

Ізраїльські військові чи офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не дали коментарів щодо того, чи причетний Ізраїль якимось чином до вибуху.

IRAN: Arms shipment from the IRGC to Hezbollah exploded in Bandar Abbas at the Shahid Rajaii port. 47 casualties. pic.twitter.com/35Hi6rw9EI