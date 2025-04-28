Число жертв взрыва в порту Ирана возросло до 46, более 1200 пострадавших

Последствия взрыва в порту Шахид Раджаи (Фото: LadoNoticias)

Официальные лица провинции Хормозган, где расположен порт Шахид Раджаи, заявили, что количество жертв взрыва увеличилось до 46 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

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Количество пострадавших в результате инцидента превысило 1200.

Из них 138 остаются в больницах, 1072 человека после оказания медицинской помощи выписаны домой.

Как сообщило агентство Tasnim, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал провести расследование инцидента.

Министр внутренних дел Эскандара Момени, находящийся на месте крушения, заявил, что продолжаются усилия по тушению огня и предотвращению его распространения на другие территории, заполненные контейнерами и товарами.

Официальных выводов о причинах взрыва еще нет, но представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Резаи отверг любую связь между взрывом в порту Шахид Раджаи и оборонным сектором страны.

Его комментарии появились после того, как медиа распространили слухи о том, что взрыв был вызван материалами, используемыми в производстве ракет.

Порт Шахид Раджаи является коммерческим центром Ирана, обслуживающим контейнерные перевозки, а также нефтяными резервуарами и другими нефтехимическими объектами.