Кіпр розглядає можливість вступу до НАТО, попри незгоду Туреччини

Нікос Христодулідіс (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що країна хоче бути готовою до можливості вступу в НАТО, попри очікуване вето з боку Туреччини. Його слова наводить місцеве медіа Skai.

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"Той факт, що Республіка Кіпр не може стати членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє Національну гвардію багатьох можливостей або модернізувати, або придбати військову техніку", – сказав він.

У матеріалі йдеться, що це перший раз, коли Христодулідіс публічно заявив, що Кіпр вживає заходів для підготовки можливого запиту на приєднання до Альянсу. Його коментарі з’явилися після повідомлення про те, що він представив свій план президенту США Джо Байдену під час нещодавнього візиту до Вашингтона.

За словами президента країни, Кіпр веде переговори зі США про те, як "він може скористатися цими можливостями", які надасть запит на вступ до НАТО.

Однак немає ознак будь-яких змін в позиції Туреччини. Щоб Кіпр приєднався до НАТО, всі 32 члени повинні схвалити запит, причому кожна країна має окреме право вето.

"Зміцнення стримувальної сили Республіки Кіпр має для нас величезне значення, і для цього ми використовуємо кожну можливість, як щодо США та НАТО, так і щодо Європейського Союзу", – сказав Христодулідіс.

Кіпр вже вирішив зміцнити та модернізувати свої військово-морські та авіабази.

"У цьому контексті ми перебуваэмо в розширених консультаціях щодо військово-морської бази з ЄС і щодо авіабази з США", – резюмував Христодулідіс.

ДОВІДКА Після здобуття незалежності від Великої Британії Кіпр перебував під управлінням грецької та турецької громад. Туреччина не визнає офіційного уряду Кіпру, який був поділений на дві нерівні частини після перевороту в 1974 році, коли на острів під приводом "відновлення конституційної влади" (грецькі кіпріоти планували приєднання до Греції за підтримки Афін) увійшли турецькі війська, окупувавши частину території. З того часу на острові знаходиться Республіка Кіпр і ніким, крім Анкари, не визнана "Турецька Республіка Північного Кіпру" (ТРПК). Північний Кіпр оголосив про "незалежність" у 1983-му. Дві частини острова досі розділяє буферна зона під контролем сил ООН. Третина острова на півночі населена турецькими кіпріотами, дві третини на півдні – греками. Переговори про возз'єднання Кіпру незмінно закінчуються нічим.

4 жовтня 2022 року Туреччина висловила невдоволення, що Пентагон включив адміністрації грецьких кіпріотів до державної програми партнерства від бюро Національної гвардії США.

25 вересня 2024 року Ердоган заявив, що Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО, адже низка членів Альянсу виступають проти такого рішення.