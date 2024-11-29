Кипр рассматривает возможность вступления в НАТО, несмотря на несогласие Турции

Чтобы Кипр присоединился к НАТО, все 32 члена должны одобрить запрос, причем каждая страна имеет особое право вето

Никос Христодулидис (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна хочет быть готова к возможности вступления в НАТО, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции. Его слова приводит местное медиа Skai.

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"Тот факт, что Республика Кипр не может стать членом НАТО из-за возражения Турции, лишает Национальную гвардию многих возможностей либо модернизировать, либо приобрести военную технику", – сказал он.

В материале говорится, что это первый раз, когда Христодулидис публично заявил, что Кипр принимает меры по подготовке возможного запроса на присоединение к Альянсу. Его комментарии появились после сообщения о том, что он представил свой план президенту США Джо Байдену во время недавнего визита в Вашингтон.

По словам президента страны, Кипр ведет переговоры с США о том, как "он может воспользоваться этими возможностями", которые даст запрос на вступление в НАТО.

Однако нет признаков каких-либо изменений в позиции Турции. Чтобы Кипр присоединился к НАТО, все 32 члена должны одобрить запрос, причем каждая страна имеет вето.

"Укрепление сдерживающей силы Республики Кипр имеет для нас огромное значение, и для этого мы используем каждую возможность, как относительно США и НАТО, так и Европейского Союза", – сказал Христодулидис.

Кипр уже решил укрепить и модернизировать свои военно-морские и авиабазы.

"В этом контексте мы находимся в расширенных консультациях по военно-морской базе с ЕС и по авиабазе из США", – резюмировал Христодулидис.

СПРАВКА После обретения независимости от Великобритании Кипр находился под управлением греческой и турецкой общин. Турция не признает официальное правительство Кипра, который был разделен на две неравные части после переворота в 1974 году, когда на остров под предлогом "восстановления конституционной власти" (греческие киприоты планировали присоединение к Греции при поддержке Афин) вошли турецкие войска, оккупировав часть территории. С того времени на острове находится Республика Кипр и никем, кроме Анкары, не признанная "Турецкая Республика Северного Кипра" (ТРСК). Северный Кипр объявил о "независимости" в 1983-м. Две части острова по-прежнему разделяет буферная зона под контролем сил ООН. Треть острова на севере населена турецкими киприотами, две трети на юге – греками. Переговоры о воссоединении Кипра постоянно заканчиваются ничем.

4 октября 2022 года Турция выразила недовольство, что Пентагон включил администрации греческих киприотов в государственную программу партнерства от бюро Национальной гвардии США.

25 сентября 2024 года Эрдоган заявил, что Турция намерена "без спешки" рассматривать вопрос вступления Украины в НАТО, ведь ряд членов Альянса выступают против такого решения.