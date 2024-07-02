Конгресменці Спартц загрожує до року ув'язнення за спробу пронести пістолет на літак

В офісі конгресменки заявили, що вона "випадково" привезла порожній пістолет у своїй валізі

Вікторія Спартц (Фото: ЕРА)

Конгресменці українського походження з Республіканської партії США Вікторії Спартц висунули звинувачення у порушенні правил носіння вогнепальної зброї в міжнародному аеропорту у штаті Вірджинія. Про це повідомляють The Hill та Associated Press.

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Інцидент стався 28 червня у Вашингтонському міжнародному аеропорту імені Даллеса. Управління транспортної безпеки заявило, що під час перевірки співробітники аеропорту імені Даллеса виявили вогнепальну зброю 38 калібру – вона не була заряджена.

Як пояснюють журналісти, управління транспортної безпеки США дозволяє пасажирам подорожувати з вогнепальною зброєю, але вона повинна бути задекларована в авіакомпанії та упакована в жорсткий чохол в зареєстрованому багажі пасажира. Вогнепальна зброя заборонена на пунктах контролю безпеки.

NBC News додає, що закон, який порушила Спартц, кваліфікує як злочин "володіння або транспортування" пістолета або іншої небезпечної зброї "до будь-якого термінала аеропорту авіаперевізника".

В офісі конгресменки заявили, що вона"випадково" привезла порожній пістолет у своїй валізі. За словами речника Спартц, це трапилося перед міжнародним вильотом представниці Конгресу з аеропорту Даллеса на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Румунії.

Якщо провину Спартц доведуть у суді, вона може сісти за ґрати на один рік. В іншому випадку її можуть оштрафувати на $2500.

Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.

Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.

8 травня 2024 року Спартц перемогла вісьмох конкурентів на праймеріз в Індіані, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих, назвавши її "найгіршим босом номер один в усьому Конгресі".

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