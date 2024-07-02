Конгрессвумен Спартц грозит до года заключения за попытку пронести пистолет на самолет

В офисе конгрессвумен заявили, что она "случайно" привезла пустой пистолет в своем чемодане

Виктория Спартц (Фото: ЕРА)

Конгрессвумен украинского происхождения из Республиканской партии США Виктории Спартц предъявили обвинение в нарушении правил ношения огнестрельного оружия в международном аэропорту в штате Вирджиния. Об этом сообщают The Hill и Associated Press.

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Инцидент произошел 28 июня в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса. Управление транспортной безопасности заявило, что во время проверки сотрудники аэропорта имени Даллеса обнаружили огнестрельное оружие 38 калибра – оно не было заряжено.

Как объясняют журналисты, управление транспортной безопасности США разрешает пассажирам путешествовать с огнестрельным оружием, но оно должно быть задекларировано в авиакомпании и упаковано в жесткий чехол в зарегистрированном багаже пассажира. Огнестрельное оружие запрещено на пунктах контроля безопасности.

NBC News добавляет, что закон, который нарушила Спартц, квалифицирует как преступление "владение или транспортировку" пистолета или другого опасного оружия "в любой терминал аэропорта авиаперевозчика".

В офисе конгрессвумен заявили, что она "случайно" привезла пустой пистолет в своем чемодане. По словам спикера Спартц, это случилось перед международным вылетом представительницы Конгресса из аэропорта Даллеса на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Румынии.

Если вину Спартц докажут в суде, она может сесть за решетку на один год. В противном случае ее могут оштрафовать на $2500.

Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет.

После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.

8 мая 2024 года Спартц победила восьмерых конкурентов на праймериз в Индиане, включая представителя штата Чака Гудрича, который раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным, назвав ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".

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