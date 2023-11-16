Сі Цзіньпін заявив американському бізнесу, що Китай "хоче бути другом та партнером" США
На зустрічі з топами американського бізнесу лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий стати "партнером та другом" Сполучених Штатів. Про це повідомляє CNN.
На зустрічі з директорами найбільших компаній США у кулуарах форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско Сі Цзіньпін заявив, що фундаментальне питання двосторонніх відносин Китаю та США у тому, чи будуть вони суперниками чи партнерами.
"Якщо кожен з нас розглядатиме іншого як найбільшого суперника, найсерйознішу геополітичну проблему і постійно присутню загрозу, це неминуче призведе до неправильної політики, неправильних дій та неправильних результатів", – сказав Сі Цзіньпін.
Що стосується Китаю, то він "готовий бути партнером та другом Сполучених Штатів", заявив він.
Як зазначає агентство, обсяг американських інвестицій в економіку Китаю різко впав після похолодання відносин між Пекіном і Вашингтоном, і Сі Цзіньпін зацікавлений у тому, щоб повернути цей важливий для Китаю ресурс.
Раніше сьогодні президент США Джо Байден заявив, що на переговорах із главою КНР узгоджено поновлення військових контактів між США та Китаєм.
- Напередодні зустрічі Байден сказав, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".
- Після переговорів Байден назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором" та заявив про продуктивний діалог.
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