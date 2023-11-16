Сі Цзіньпін заявив американському бізнесу, що Китай "хоче бути другом та партнером" США

На зустрічі з топами американського бізнесу лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий стати "партнером та другом" Сполучених Штатів. Про це повідомляє CNN.

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На зустрічі з директорами найбільших компаній США у кулуарах форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско Сі Цзіньпін заявив, що фундаментальне питання двосторонніх відносин Китаю та США у тому, чи будуть вони суперниками чи партнерами.

"Якщо кожен з нас розглядатиме іншого як найбільшого суперника, найсерйознішу геополітичну проблему і постійно присутню загрозу, це неминуче призведе до неправильної політики, неправильних дій та неправильних результатів", – сказав Сі Цзіньпін.

Що стосується Китаю, то він "готовий бути партнером та другом Сполучених Штатів", заявив він.

Як зазначає агентство, обсяг американських інвестицій в економіку Китаю різко впав після похолодання відносин між Пекіном і Вашингтоном, і Сі Цзіньпін зацікавлений у тому, щоб повернути цей важливий для Китаю ресурс.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден заявив, що на переговорах із главою КНР узгоджено поновлення військових контактів між США та Китаєм.

Напередодні зустрічі Байден сказав, що Китай має "реальні проблеми", а лідер КНР – це "ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі".

Після переговорів Байден назвав Сі Цзіньпіна "комуністичним диктатором" та заявив про продуктивний діалог.

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