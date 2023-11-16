Си Цзиньпин заявил американскому бизнесу, что Китай "хочет быть другом и партнером" США
На встрече с топами американского бизнеса лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай готов стать "партнером и другом" Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.
На встрече с директорами крупнейших компаний США в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Си Цзиньпин заявил, что фундаментальный вопрос двусторонних отношений Китая и США в том, будут они соперниками или партнерами.
"Если каждый из нас будет рассматривать другого как самого большого соперника, самую серьезную геополитическую проблему и постоянно присутствующую угрозу, это неизбежно приведет к неверной политике, неверным действиям и неверным результатам", — сказал Си Цзиньпин.
Что касается Китая, то он "готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", заявил он.
Как отмечает агентство, объем американских инвестиций в экономику Китая резко упал после похолодания отношений между Пекином и Вашингтоном, и Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы вернуть этот важный для Китая ресурс.
Ранее сегодня президент США Джо Байден заявил, что на переговорах с главой КНР согласовано возобновление военных контактов между США и Китаем.
- Накануне встречи Байден сказал, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".
- После переговоров Байден назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором" и заявил о продуктивном диалоге.
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