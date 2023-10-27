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Китайський винищувач пройшов всього за три метри від американського B-52 – відео

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 16:31
Китайський винищувач пройшов всього за три метри від американського B-52 – відео - Фото
Фото - скриншот із відео PACOM.

Китайський винищувач "провів небезпечне перехоплення" літака B-52 ВПС США у міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем. Про це йдеться у заяві Індо-Тихоокеанського командування США.

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Інцидент, як ідеться у заяві, стався вночі 24 жовтня 2023 року.

Пілот китайського винищувача Shenyang J-11 "провів небезпечне перехоплення" літака B-52 ВПС США, який виконував звичайне завдання у міжнародному повітряному просторі над Південно-Китайським морем.

Як йдеться у заяві, "пілот КНР летів небезпечно й непрофесійно" та "продемонстрував низьку льотну майстерність". Він провів літак на неприпустимо високій швидкості на відстані близько 10 футів (трохи більш як 3 метри) нижче за курсом B-52, "наражаючи обидва літаки на небезпеку зіткнення".

У заяві сказано, що військові США "стурбовані тим, що пілот не усвідомлював, наскільки близьким він був до зіткнення".

Командування США підкреслює, що перехоплення було здійснено вночі в умовах обмеженої видимості, з явною зневагою до безпеки, що суперечить міжнародним правилам.

З осені 2021 року Пентагон нарахував уже понад 180 випадків подібних дій китайських військових пілотів проти літаків США. 17 жовтня 2023 року було опубліковано добірку розсекречених зображень та відео, які показують "ризиковану оперативну поведінку" авіації КНР у міжнародному повітряному просторі в регіонах Східного й Південно-Китайського морів.

У заяві наголошується, що США "продовжуватимуть літати, ходити морем і діяти – безпечно й відповідально – скрізь, де це дозволяють міжнародні закони".

  • 26 травня винищувач ВПС Китаю Shenyang J-16 "занадто агресивно" перехопив і змусив скоригувати курс літак-розвідник ВПС США.
  • Китай стверджує, що переважна частина Південно-Китайського моря – їхня суверенна територія (претензії відхилені міжнародним судом у Гаазі, але Пекін відмовився визнавати це рішення), й активно мілітаризує район, зокрема, намиваючи штучні острови для військових баз. Цьому опираються США, Японія, Філіппіни й інші сусіди у регіоні.
Сергій Бережний
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китайВПС СШАвинищувачПівденно-Китайське мореJ-11B-52

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