Китайский истребитель прошел всего в трех метрах от американского B-52 – видео

Китайский истребитель "провел небезопасный перехват" самолета B-52 ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США.

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Инцидент, как говорится в заявлении, произошел ночью 24 октября 2023 года.

Пилот китайского истребителя Shenyang J-11 "провел небезопасный перехват" самолета B-52 ВВС США, который выполнял обычное задание в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Как говорится в заявлении, "пилот КНР летел небезопасно и непрофессионально" и "продемонстрировал низкое летное мастерство". Он провел самолет на недопустимо высокой скорости на расстоянии около 10 футов (чуть больше 3 метров) ниже по курсу B-52, "подвергая оба самолета опасности столкновения".

В заявлении сказано, что военные США "обеспокоены тем, что пилот не осознавал, насколько близок он был к столкновению".

Командование США подчеркивает, что перехват был осуществлен ночью в условиях ограниченной видимости, с явным пренебрежением безопасностью, что противоречит международным правилам.

С осени 2021 года Пентагон насчитал уже более 180 случаев подобного поведения китайских военных пилотов против самолетов США. 17 октября 2023 года была опубликована подборка рассекреченных изображений и видео, которые показывают "рискованное оперативное поведение" авиации КНР в международном воздушном пространстве в регионах Восточного и Южно-Китайского морей.

В заявлении подчеркивается, что США "будут продолжать летать, ходить по морю и действовать – безопасно и ответственно – везде, где это позволяют международные законы".

26 мая истребитель ВВС Китая Shenyang J-16 "излишне агрессивно" перехватил и вынудил скорректировать курс самолет-разведчик ВВС США.

Китай утверждает, что подавляющая часть Южно-Китайского моря – их суверенная территория (претензии отклонены международным судом в Гааге, но Пекин отказался признавать это решение), и активно милитаризует район, в том числе намывая искусственные острова для военных баз. Этому противятся США, Япония, Филиппины и другие соседи по региону.

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