Латвія переглядає підтримку для українців, деякі пільги скасують

Українські біженці (Фото: Depositphotos)

В Латвії планують скасувати частину пільг українським біженцям. Депутати Сейму в остаточному читанні ухвалили поправки до закону, якими передбачається відмова від допомоги під час працевлаштування або у разі початку самозайнятої діяльності. Про це повідомляє Delfi.

Для виконання плану заходів підтримки на 2025 рік уряд Латвії виділяв 65 млн євро, а на 2026 рік фінансування передбачено в розмірі менш ніж 40 млн євро. З огляду на зазначене скорочення фінансування, переглянуть набір підтримки та послуг, що надаються українцям.

Зараз держава в разі першого працевлаштування або початку самозайнятої діяльності забезпечує українців одноразовою допомогою у розмірі однієї мінімальної місячної зарплати. Продовження цієї підтримки вважається неактуальним, оскільки українці вже інтегровані в ринок праці країни і можуть використовувати інші загальнодоступні механізми підтримки зайнятості.

Водночас за українцями зберігається право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості нарівні з громадянами Латвії.

Відтепер українці матимуть такі ж самі права та обсяг знижок на проїзд та провезення багажу на субсидованих регіональних маршрутах, як і всі інші категорії пасажирів у Латвії. Також держава більше не покриватиме витрати на реєстрацію їхніх тварин та виконання обов'язкових ветеринарних вимог.

Водночас українців більше не звільнятимуть від доплати пацієнта під час отримання медичних послуг. Водночас за ними зберігається право на державні медичні послуги в рівному обсязі з особами, застрахованими в системі обов'язкового державного медичного страхування Латвії.