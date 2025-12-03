Латвия пересматривает поддержку для украинцев, некоторые льготы отменят

Украинские беженцы (Фото: Depositphotos)

В Латвии планируют отменить часть льгот украинским беженцам. Депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону, которыми предусматривается отказ от помощи при трудоустройстве или в случае начала самозанятой деятельности. Об этом сообщает Delfi.

Для выполнения плана мероприятий поддержки на 2025 год правительство Латвии выделяло 65 млн евро, а на 2026 год финансирование предусмотрено в размере менее 40 млн евро. Учитывая указанное сокращение финансирования, пересмотрят набор поддержки и услуг, предоставляемых украинцам.

Сейчас государство в случае первого трудоустройства или начала самозанятой деятельности обеспечивает украинцев единоразовым пособием в размере одной минимальной месячной зарплаты. Продление этой поддержки считается неактуальным, поскольку украинцы уже интегрированы в рынок труда страны и могут использовать другие общедоступные механизмы поддержки занятости.

В то же время за украинцами сохраняется право на доступ к услугам Государственного агентства занятости наравне с гражданами Латвии.

Отныне украинцы будут иметь такие же права и объем скидок на проезд и провоз багажа на субсидированных региональных маршрутах, как и все другие категории пассажиров в Латвии. Также государство больше не будет покрывать расходы на регистрацию их животных и выполнение обязательных ветеринарных требований.

В то же время украинцев больше не будут освобождать от доплаты пациента при получении медицинских услуг. При этом за ними сохраняется право на государственные медицинские услуги в равном объеме с лицами, застрахованными в системе обязательного государственного медицинского страхования Латвии.