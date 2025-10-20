Le Parisien показала коштовності, які викрали з Лувру – фото

Лувр (Фото: Yoan Valat/EPA)

У неділю, 19 жовтня, з Лувру було викрадено вісім коштовних ювелірних виробів, зокрема тіари, намисто та сережки. Про це повідомила французька газета Le Parisien й оприлюднила фото викрадених коштовностей.

Через сім хвилин після проникнення до Лувру грабіжники вкрали кілька "неоціненних" ювелірних виробів, загалом вісім. За інформацією медіа, серед них тіара з колекції коштовностей королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії. Цей виріб, висотою 6,2 см і шириною 10,7 см, виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Цю прикрасу носила королева Гортензія, дочка Жозефіни де Богарне, першої дружини Наполеона, а потім Марія-Амелі де Бурбон-Сицилія, дружина Луї-Філіпа.

Фото: Luisa Castro/Le Parisien

Також у руках грабіжників опинилися намисто та сережки з сапфірового ювелірного набору. Прикраси належали королеві Марії-Амелі та королеві Гортензії.

Це був подарунок Наполеона його другій дружині, австрійці, у березні 1810 року. Другий шлюб було прийнято після розриву з Жозефіною, яка не змогла народити йому спадкоємця. Намисто містить не менше 32 смарагдів, зокрема 10 грушоподібних та 1138 діамантів.

Фото: Luisa Castro/Le Parisien

Крім цього, з Лувру викрали брошку, що складається з 94 діамантів, яка належала імператриці Євгенії, а також її ж тіару й дорогоцінний бант.

Фото: Le Parisien

Газета нагадала, що викрадену корону імператриці Євгенії вдалося знайти пошкодженою. Її разом із футляром виявили біля Лувру.

19 жовтня у Парижі сталося пограбування Лувру. Факт інциденту підтвердила французька міністерка культури Рашида Даті.

У самому Луврі повідомили, що музей буде закрито у неділю через "виняткові причини".