Le Parisien показала драгоценности, которые похитили из Лувра – фото

Лувр (Фото: Yoan Valat/EPA)

В воскресенье, 19 октября, из Лувра было похищено восемь драгоценных ювелирных изделий, в частности тиары, ожерелье и серьги. Об этом сообщила французская газета Le Parisien и обнародовала фото похищенных драгоценностей.

Через семь минут после проникновения в Лувр грабители украли несколько "неоценимых" ювелирных изделий, всего восемь. По информации медиа, среди них тиара из коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Это изделие, высотой 6,2 см и шириной 10,7 см, изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Это украшение носила королева Гортензия, дочь Жозефины де Богарне, первой жены Наполеона, а затем Мария-Амели де Бурбон-Сицилия, жена Луи-Филиппа.

Фото: Luisa Castro/Le Parisien

Также в руках грабителей оказались ожерелье и серьги из сапфирового ювелирного набора. Украшения принадлежали королеве Марии-Амели и королеве Гортензии.

Это был подарок Наполеона его второй жене, австрийке, в марте 1810 года. Второй брак был принят после разрыва с Жозефиной, которая не смогла родить ему наследника. Ожерелье содержит не менее 32 изумрудов, включая 10 грушевидных и 1138 бриллиантов.

Фото: Luisa Castro/Le Parisien

Кроме этого, из Лувра похитили брошь, состоящую из 94 бриллиантов, которая принадлежала императрице Евгении, а также ее же тиару и драгоценный бант.

Фото: Le Parisien

Газета напомнила, что похищенную корону императрицы Евгении удалось найти поврежденной. Ее вместе с футляром обнаружили возле Лувра.

19 октября в Париже произошло ограбление Лувра. Факт инцидента подтвердила французский министр культуры Рашида Дати.

В самом Лувре сообщили, что музей будет закрыт в воскресенье по "чрезвычайным причинам".