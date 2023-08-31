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Лідер Китаю, ймовірно, не поїде на саміт G20 до Індії, від РФ буде Лавров – Reuters

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 09:38
Лідер Китаю, ймовірно, не поїде на саміт G20 до Індії, від РФ буде Лавров – Reuters - Фото
Сі Цзіньпін та Лі Цян (Фото - EPA)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, не братиме участі у саміті лідерів Великої двадцятки, замість нього країну представлятиме глава уряду Лі Цян. Про це повідомляє Reuters.

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Держслужбовці з Індії та Китаю, близькі до підготовки саміту G20 у Нью-Делі, який запланований на 9-10 вересня, повідомили агентству, що скоріше за все на заході Китай представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян замість лідера Сі Цзіньпіна.

Високопоставлений урядовий індійський урядовець повідомив Reuters, що "замість Сі прийде прем'єр-міністр". Два іноземні дипломати в Китаї та держслужбовець ще однієї країни G20 підтвердили, що Сі, швидше за все, не поїде на саміт. Причина скасування його участі невідома.

При цьому очікувалося, що в рамках саміту відбудуться переговори між США та Китаєм на рівні глав держав, на яких мали обговорюватися врегулювання протиріч між країнами. Президент США Джо Байден підтвердив участь у саміті. Його остання зустріч із Сі Цзіньпіном проходила в кулуарах саміту G20 на Балі у листопаді 2022 року.

Reuters також зазначає, що Росію на саміті G20 замість диктатора Володимира Путіна представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

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Сергій Бережний
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китайсамітІндіяСі ЦзіньпінG20Лі Цян
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