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Лидер Китая, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии, а от РФ будет Лавров – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 09:38
Лидер Китая, вероятно, не поедет на саммит G20 в Индии, а от РФ будет Лавров – Reuters - Фото
Си Цзиньпин и Ли Цян (Фото - EPA)

Лидер Китая Си Цзиньпин, скорее всего, не будет участвовать в саммите лидеров Большой двадцатки, вместо него страну будет представлять глава правительства Ли Цян. Об этом сообщает Reuters.

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Госслужашие из Индии и Китая, близкие к подготовке саммита G20 в Нью-Дели, который запланирован на 9-10 сентября, сообщили агентству, что скорее всего на мероприятии Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян вместо лидера Си Цзиньпина.

Высокопоставленный правительственный индийский чиновник сообщил Reuters, что "вместо Си придет премьер-министр". Два зарубежных дипломата в Китае и гослужащий еще одной страны G20 подтвердили, что Си, скорее всего, не поедет на саммит. Причина отмены его участия неизвестна.

При этом ожидалось, что в рамках саммита пройдут переговоры между США и Китаем на уровне глав государств, на которых должны были обсуждаться урегулирование противоречий между странами. Президент США Джо Байден подтвердил участие в саммите. Его последняя встреча с Си Цзиньпином проходила в кулуарах саммита G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Reuters также отмечает, что Россию на саммите G20 вместо диктатора Владимира Путина будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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Сергей Бережной
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КитайИндияси цзиньпинG20саммитЛи Цян
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