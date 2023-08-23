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Критик Си Цзиньпина сбежал в Южную Корею на водном скутере из-за преследований – BBC

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 06:53
Критик Си Цзиньпина сбежал в Южную Корею на водном скутере из-за преследований – BBC - Фото
Скутер Квон Пьонга (Фото: SOUTH KOREA COAST GUARD)

Береговая охрана Южной Кореи задержала 35-летнего мужчину, который на водном скутере прошел около 300 км по Желтому морю, направляясь из Китая. Им оказался Квон Пьонг – китайский критик диктатора КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает BBC.

Пьонга обвиняют в нелегальной попытке попасть в Южную Корею. В то же время, нет никаких подозрений, что он мог быть шпионом, передают журналисты.

По данным южнокорейских СМИ, на которые ссылается BBC, а также знакомых беглеца, китайские власти преследуют его коллегу уже много лет – какое-то время он даже провел в тюрьме из-за критики Си. Эту информацию также подтвердил активист Ли Де Со из Южной Кореи.

"Сейчас Пьонг размышляет над тем, подавать ли заявление на получение статуса беженца в Южной Корее, которое ежегодно удовлетворяет лишь несколько запросов, или в третьей стране", – сказал Ли.

  • Официальный Китай регулярно борется со "шпионами" – так там называют людей, нередко признающих противников власти страны или влиятельных иностранцев.
  • В начале августа Китай усилил действие закона о противодействии шпионажу и фактически призвал граждан сообщать властям о подозрительных лицах и их деятельности.

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Милана Головань
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Китайюжная кореяси цзиньпинбеглец
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