"Мама уговорила". Военного моряка США судят за шпионаж в пользу Китая

В США рассматривается в суде дело служащего ВМФ Вэя Цзиньчао – его обвиняют в шпионаже, на который его спровоцировала его мать. Об этом сообщает The Guardian.

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Сторона обвинения утверждает, что мать Вэя Цзиньчао уговаривала сына начать сотрудничать с разведкой Китая, так как это якобы дало бы ему возможность "получить работу в структурах Компартии Китая".

После этого Вэй Цзиньчао, как говорится в материалах расследования, связался с представителями разведки Китая, получил от них предложение сотрудничества и даже собирался поехать с матерью в Китай.

По сведениям прокуратуры, Вэй Цзиньчао сотрудничал с разведслужбой КНР с февраля 2022 года и успел передать около 50 документов с технической информацией о военных кораблях и материалы по подготовке учений морпехов США. За это моряк получил от $10 000 до $15 000.

Как пишет издание, несколько дней назад Вэя Цзиньчао арестовала контрразведка. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

3 февраля 2023 года Пентагон сообщил, что несколько дней назад обнаружил китайский разведчик-аэростат высоко над США. Тогда же появился снимок. 4 февраля F-22 ВВС США сбили шар. Обломки решили не возвращать Китаю.

6 марта в медиа сообщалось о беспокойстве в Пентагоне относительно гигантских кранов китайского производства в американских портах по всей стране, которые якобы могут использоваться КНР в качестве инструмента слежки и шпионажа.

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