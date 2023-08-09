UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мама уговорила". Военного моряка США судят за шпионаж в пользу Китая

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 14:25
Иллюстративное фото - авианосец США Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

В США рассматривается в суде дело служащего ВМФ Вэя Цзиньчао – его обвиняют в шпионаже, на который его спровоцировала его мать. Об этом сообщает The Guardian.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сторона обвинения утверждает, что мать Вэя Цзиньчао уговаривала сына начать сотрудничать с разведкой Китая, так как это якобы дало бы ему возможность "получить работу в структурах Компартии Китая".

После этого Вэй Цзиньчао, как говорится в материалах расследования, связался с представителями разведки Китая, получил от них предложение сотрудничества и даже собирался поехать с матерью в Китай. 

По сведениям прокуратуры, Вэй Цзиньчао сотрудничал с разведслужбой КНР с февраля 2022 года и успел передать около 50 документов с технической информацией о военных кораблях и материалы по подготовке учений морпехов США. За это моряк получил от $10 000 до $15 000.

Как пишет издание, несколько дней назад Вэя Цзиньчао арестовала контрразведка. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайшпионшпионажВМФ США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 