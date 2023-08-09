"Мама вмовила". Військового моряка США судять за шпигунство на користь Китаю

У США розглядається в суді справа службовця ВМФ Вея Цзіньчао – його звинувачують у шпигунстві, на яке його спровокувала мати. Про це повідомляє The Guardian.

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Сторона звинувачення стверджує, що мати Вея Цзіньчао вмовляла сина почати співпрацювати з розвідкою Китаю, оскільки нібито це дало б йому можливість "отримати роботу в структурах Компартії Китаю".

Після цього Вей Цзіньчао зв'язався з представниками розвідки Китаю, отримав від них пропозицію співробітництва і навіть збирався поїхати з матір'ю до Китаю.

За даними прокуратури, Вей Цзіньчао співпрацював із розвідслужбою КНР з лютого 2022 року і встиг передати близько 50 документів із технічною інформацією про військові кораблі та матеріали з підготовки навчань морпіхів США. За це моряк отримав від $10 000 до $15 000.

Як пише видання, кілька днів тому Вея Цзіньчао заарештувала контррозвідка. У разі обвинувального вироку йому загрожує позбавлення волі аж до довічного.

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