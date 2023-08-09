RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Мама вмовила". Військового моряка США судять за шпигунство на користь Китаю

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 14:25
Ілюстративне фото - авіаносець США Gerald R. Ford (Фото - US Navy)

У США розглядається в суді справа службовця ВМФ Вея Цзіньчао – його звинувачують у шпигунстві, на яке його спровокувала мати. Про це повідомляє The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Сторона звинувачення стверджує, що мати Вея Цзіньчао вмовляла сина почати співпрацювати з розвідкою Китаю, оскільки нібито це дало б йому можливість "отримати роботу в структурах Компартії Китаю".

Після цього Вей Цзіньчао зв'язався з представниками розвідки Китаю, отримав від них пропозицію співробітництва і навіть збирався поїхати з матір'ю до Китаю.

За даними прокуратури, Вей Цзіньчао співпрацював із розвідслужбою КНР з лютого 2022 року і встиг передати близько 50 документів із технічною інформацією про військові кораблі та матеріали з підготовки навчань морпіхів США. За це моряк отримав від $10 000 до $15 000.

Як пише видання, кілька днів тому Вея Цзіньчао заарештувала контррозвідка. У разі обвинувального вироку йому загрожує позбавлення волі аж до довічного.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
китайшпигунствошпигунВМФ США
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 