"Мама вмовила". Військового моряка США судять за шпигунство на користь Китаю
У США розглядається в суді справа службовця ВМФ Вея Цзіньчао – його звинувачують у шпигунстві, на яке його спровокувала мати. Про це повідомляє The Guardian.
Сторона звинувачення стверджує, що мати Вея Цзіньчао вмовляла сина почати співпрацювати з розвідкою Китаю, оскільки нібито це дало б йому можливість "отримати роботу в структурах Компартії Китаю".
Після цього Вей Цзіньчао зв'язався з представниками розвідки Китаю, отримав від них пропозицію співробітництва і навіть збирався поїхати з матір'ю до Китаю.
За даними прокуратури, Вей Цзіньчао співпрацював із розвідслужбою КНР з лютого 2022 року і встиг передати близько 50 документів із технічною інформацією про військові кораблі та матеріали з підготовки навчань морпіхів США. За це моряк отримав від $10 000 до $15 000.
Як пише видання, кілька днів тому Вея Цзіньчао заарештувала контррозвідка. У разі обвинувального вироку йому загрожує позбавлення волі аж до довічного.
- 3 лютого 2023 року Пентагон повідомив, що кілька днів тому виявив китайський розвідник-аеростат високо над США. Тоді ж з'явився знімок. 4 лютого F-22 ВПС США збили кулю. Уламки вирішили не повертати Китаю.
- 6 березня в медіа повідомлялося про занепокоєння в Пентагоні щодо гігантських кранів китайського виробництва в американських портах у всій країні, які нібито можуть використовуватися КНР як інструмент стеження та шпигунства.
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