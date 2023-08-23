Критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному скутері через переслідування – ВВС

Берегова охорона Південної Кореї затримала 35-річного чоловіка, який на водному скутері пройшов близько 300 км по Жовтому морю, вирушивши з Китаю. Ним виявився Квон Пьонг – китайський критик диктатора КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє BBC.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пьонга звинувачують у нелегальній спробі потрапити до Південної Кореї. Водночас немає жодних підозр, що він міг бути шпигуном, передають журналісти.

За даними південнокорейських ЗМІ, на які посилається BBC, а також знайомих втікача, китайська влада переслідує його вже багато років – якийсь час він навіть провів у тюрмі через критику Сі. Цю інформацію також підтвердив активіст Лі Де Со з Південної Кореї.

"Наразі Пьонг розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", – сказав Лі.

Офіційний Китай регулярно бореться зі "шпигунами" – так там називають людей, які нерідко визнають противників влади країни чи впливових іноземців.

На початку серпня Китай посилив дію закону про протидію шпигунству та фактично закликав громадян повідомляти владі про підозрілих осіб та їхню діяльність.

Читайте також: "Мама вмовила". Військового моряка США судять за шпигунство на користь Китаю

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.