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Критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному скутері через переслідування – ВВС

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 06:53
Критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному скутері через переслідування – ВВС - Фото
Скутер Квон Пьонга (Фото: SOUTH KOREA COAST GUARD)

Берегова охорона Південної Кореї затримала 35-річного чоловіка, який на водному скутері пройшов близько 300 км по Жовтому морю, вирушивши з Китаю. Ним виявився Квон Пьонг – китайський критик диктатора КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє BBC.

Пьонга звинувачують у нелегальній спробі потрапити до Південної Кореї. Водночас немає жодних підозр, що він міг бути шпигуном, передають журналісти.

За даними південнокорейських ЗМІ, на які посилається BBC, а також знайомих втікача, китайська влада переслідує його вже багато років – якийсь час він навіть провів у тюрмі через критику Сі. Цю інформацію також підтвердив активіст Лі Де Со з Південної Кореї.

"Наразі Пьонг розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", – сказав Лі.

  • Офіційний Китай регулярно бореться зі "шпигунами" – так там називають людей, які нерідко визнають противників влади країни чи впливових іноземців.
  • На початку серпня Китай посилив дію закону про протидію шпигунству та фактично закликав громадян повідомляти владі про підозрілих осіб та їхню діяльність.

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Мілана Головань
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китайСі ЦзіньпінПівденна Кореявтікач
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