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Си Цзиньпин примет участие во встрече БРИКС. Планируется расширение блока – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 07:50
Си Цзиньпин примет участие во встрече БРИКС. Планируется расширение блока – Reuters - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС и посетит Южную Африку 21-24 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.

Как отмечается, лидеры пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – встретятся в Йоханнесбурге на следующей неделе с 22 августа, чтобы обсудить, как превратить свой клуб стран, на долю которых приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада в мире.

Диктатор России Владимир Путин, которому грозит арест в связи с военными преступлениями в Украине, не будет присутствовать лично, а подключится по видеосвязи.

Ожидается, что расширение блока будет занимать важное место в повестке дня встречи лидеров БРИКС.

По данным Южной Африки, около 40 стран официально или неофициально проявили интерес к присоединению к блоку. Среди них Саудовская Аравия, Аргентина и Египет.

Китай заявил, что приветствует единомышленников, которые присоединятся к "семье БРИКС" в ближайшее время.

Россия также поддерживает расширение, а Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что и без того громоздкий блок может ослабить свой авторитет. Индия колеблется.

  • 19 июля 2023 года в ЮАР объявили, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него будет Лавров.
  • 21 июля прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина на случай, если тот приедет.

Читайте также: США о БРИКСе: Путин не сможет выехать за границу, это провал авторитета России в мире

Наталья Медведева
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