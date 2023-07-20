США о БРИКСе: Путин не сможет выехать за границу, это провал авторитета России в мире

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что отказ российского диктатора Владимира Путина лично приехать на саммит БРИКС свидетельствует о существенном ухудшении авторитета России в мире.

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"Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет уехать за границу", – сказал он.

Он добавил, что решение Кремля начать войну против Украины стало стратегическим поражением для российского диктатора.

Вчера, 19 июля, пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что вместо Путина на саммит БРИКС в Южной Африке 22 августа приедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Там отметили, что кремлевский диктатор не сможет присутствовать на мероприятии из-за выданного на него Международным уголовным судом ордера на арест.

12 апреля 2023 года власти ЮАР назвали этот ордер "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС, поскольку ЮАР как государство-участник Римского статута формально обязано выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он приедет в страну.

14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.

18 июля Рамафоса просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".

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