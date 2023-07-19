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Данилов о БРИКСе: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера к бункеру

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 20:25
Данилов о БРИКСе: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера к бункеру - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российский диктатор Владимир Путин уже осознает свою "обреченность" и невозможность беспрепятственно передвигаться по миру. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне, комментируя то, что диктатор РФ не будет участвовать в намеченном на август саммите БРИКС в Южной Африке.

Сегодня в ЮАР сообщили, что вместо Путина делегацию страны-агрессора возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Данилов отметил, что страны, ратифицировавшие Римский устав, должны задержать Путина – и это не "право", а их обязанность.

"Конечно, с перепугу он никуда не поедет, потому что боится. Сегодня определено, что вместо него будет Лавров, но давайте подождем – еще есть время до начала этого мероприятия. Надо посмотреть, как будут развиваться события", – сказал секретарь СНБО.

Комментируя информацию о том, что африканский лидер Сирил Рамафоса заявил, что РФ пригрозила ЮАР войной в случае ареста Путина, Данилов сказал, что Россия – "странная страна", считающая, что может делать что угодно.

Данные угрозы, по мнению Данилова, являются ярким подтверждением того, что с россиянами не о чем говорить, так как они угрожают даже хозяевам пригласившего их государства.

"Это абсолютно нецивилизованная страна, которая ведет себя как какая-то дикарка. Я считаю, что Путин уже обречен. Он уже понимает, что по миру ему будет невозможно двигаться от слова никак. Единственный его маршрут – это от бункера к бункеру на территории России, где он еще может работать", – сказал секретарь СНБО.

Даже поездки в Беларусь, по мнению Данилова, для Путина уже могут быть опасными.

  • 14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.
  • 18 июля президент ЮАР просил разрешения у МКС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".
  • Сегодня в ЮАР объявили, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него будет Лавров.
Оксана Житнюк
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