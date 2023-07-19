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Данілов про БРІКС: Путін вже приречений, єдиний його маршрут – від бункера до бункера

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 20:25
Данілов про БРІКС: Путін вже приречений, єдиний його маршрут – від бункера до бункера - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін вже усвідомлює свою "приреченість" та неможливість безперешкодно пересуватись світом. Про це він сказав у інтерв'ю на телемарафоні, коментуючи те, що диктатор РФ не братиме участі у наміченому на серпень саміті БРІКС у Південній Африці.

Сьогодні у ПАР повідомили, що замість Путіна делегацію країни-агресора очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Данілов зазначив що країни, які ратифікували Римський статут, мають затримати Путіна – і це не "право", а їхній обов’язок.

"Звичайно, з переляку він нікуди не поїде, тому що боїться. Сьогодні визначено, що замість нього буде Лавров, але почекаймо – ще є певний час до початку цього заходу. Треба подивитись, як будуть розвиватись події", – сказав секретар РНБО.

Коментуючи інформацію про те, що африканський лідер Сирил Рамафоса заявив, що РФ пригрозила ПАР війною у випадку арешту Путіна, Данілов сказав, що Росія – "дивна країна", яка вважає, що може робити що завгодно.

Такі погрози, на думку Данілова, є яскравим підтвердженням того, що з росіянами немає про що говорити, адже вони погрожують навіть господарям держави, яка їх запросила.

"Це абсолютно нецивілізована країна, яка поводиться, як якась дикарка. Я вважаю, що Путін вже приречений. Він вже розуміє, що світом йому буде неможливо рухатись від слова ніяк. Єдиний його маршрут – це від бункера до бункера на території Росії, де він ще може працювати", – сказав секретар РНБО.

Навіть поїздки до Білорусі, на думку Данілова, для Путіна вже можуть бути небезпечними.

  • 14 липня повідомлялося, що влада ПАР зверталася до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не Путін, а Лавров, проте тоді Росія відмовилас.
  • 18 липня президент ПАР просив дозволу у МКС не заарештовувати Путіна, оскільки це нібито буде "рівносильним оголошенню війни".
  • Сьогодні у ПАР оголосили, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього буде Лавров.
Оксана Житнюк
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володимир путінолексій даніловсамітгаагаБРІКС
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