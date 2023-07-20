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США про БРІКС: Путін не зможе виїхати за кордон, це провал авторитету Росії у світі

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 06:48
США про БРІКС: Путін не зможе виїхати за кордон, це провал авторитету Росії у світі - Фото
Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив на брифінгу, що відмова російського диктатора Володимира Путіна особисто приїхати на саміт БРІКС свідчить про суттєве погіршення авторитету Росії у світі.

"Немає кращого прикладу, кращої ілюстрації істотного погіршення авторитету Росії у світі, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи зможе виїхати за кордон", – сказав він.

Він додав, що рішення Кремля розпочати війну проти України стало стратегічною поразкою для російського диктатора.

Вчора, 19 липня, пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомила, що замість Путіна на саміт БРІКС у Південній Африці 22 серпня приїде міністр закордонних справ Сергій Лавров. Там зазначили, що кремлівський диктатор не зможе бути присутнім на заході через виданий на нього Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт.

  • 12 квітня 2023 року влада ПАР назвала цей ордер "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС, оскільки ПАР як держава-учасниця Римського статуту формально зобов'язана виконати ордер МКС і заарештувати Путіна, якщо він приїде до країни.
  • 14 липня повідомлялося, що влада ПАР зверталася до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не Путін, а Лавров, проте тоді Росія відмовилася.
  • 18 липня Рамафоса просив дозволу у МКС не заарештовувати Путіна, оскільки це нібито буде "рівнозначним оголошенню війни".

Читайте також: Данілов про БРІКС: Путін вже приречений, єдиний його маршрут – від бункера до бункера

Мілана Головань
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володимир путінСергій ЛавровБРІКССиріл РамафосаМетью Міллер
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