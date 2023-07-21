Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина на случай, если тот приедет

Правительство Южноафриканской Республики признало, что оно не выполнило свои международные обязательства, не выдав сразу ордер на арест российского диктатора Владимира Путина на случай, если он въедет в страну. Как сообщает News24, теперь прокуратура ЮАР получила ордер.

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В пятницу Высокий суд Гаутенга в Претории подтвердил, что в понедельник Министерство юстиции наконец направило ордер на арест Путина главе прокуратуры ЮАР.

Это произошло более чем через два месяца после того, как отдел международных отношений и сотрудничества направил своим коллегам из юстиции ордер Международного уголовного суда.

Окружной прокурор обратился в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он прибудет на саммит БРИКС в августе.

Но после того, как правительство объявило, что Путин не поедет в ЮАР, окружной прокурор попросил суд обязать исполнять ордер на арест каждый раз, когда диктатор РФ приезжает в страну. Правительство согласилось, пишет издание.

14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.

18 июля президент ЮАР просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".

19 июля в ЮАР объявили, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него будет Лавров.

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