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Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина на случай, если тот приедет

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 21:57
Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина на случай, если тот приедет - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Правительство Южноафриканской Республики признало, что оно не выполнило свои международные обязательства, не выдав сразу ордер на арест российского диктатора Владимира Путина на случай, если он въедет в страну. Как сообщает News24, теперь прокуратура ЮАР получила ордер.

В пятницу Высокий суд Гаутенга в Претории подтвердил, что в понедельник Министерство юстиции наконец направило ордер на арест Путина главе прокуратуры ЮАР.

Это произошло более чем через два месяца после того, как отдел международных отношений и сотрудничества направил своим коллегам из юстиции ордер Международного уголовного суда.

Окружной прокурор обратился в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он прибудет на саммит БРИКС в августе.

Но после того, как правительство объявило, что Путин не поедет в ЮАР, окружной прокурор попросил суд обязать исполнять ордер на арест каждый раз, когда диктатор РФ приезжает в страну. Правительство согласилось, пишет издание.

  • 14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.
  • 18 июля президент ЮАР просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".
  • 19 июля в ЮАР объявили, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке, вместо него будет Лавров.

Читайте также: Данилов о БРИКСе: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера к бункеру

Оксана Житнюк
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