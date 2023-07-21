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Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна на випадок, якщо той приїде

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 21:57
Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна на випадок, якщо той приїде - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Уряд Південноафриканської Республіки визнав, що він не виконав своїх міжнародних зобов'язань, не видавши відразу ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна на випадок, якщо він в'їде в країну. Як повідомляє News24, тепер прокуратура ПАР отримала ордер.

У п'ятницю Високий суд Гаутенгу у Преторії підтвердив, що у понеділок Міністерство юстиції нарешті направило ордер на арешт Путіна голові прокуратури ПАР.

Це сталося більш ніж за два місяці після того, як відділ міжнародних відносин та співпраці направив своїм колегам з юстиції ордер Міжнародного кримінального суду.

Окружний прокурор звернувся до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він прибуде на саміт БРІКС у серпні.

Але після того, як уряд оголосив, що Путін не поїде до ПАР, окружний прокурор попросив суд зобов'язати виконувати ордер на арешт щоразу, коли диктатор РФ приїжджає до країни. Уряд погодився, пише видання.

  • 14 липня повідомлялося, що влада ПАР зверталася до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не Путін, а Лавров, проте тоді Росія відмовилася.
  • 18 липня президент ПАР просив дозволу у МКС не заарештовувати Путіна, оскільки це нібито буде "рівносильно оголошенню війни".
  • 19 липня в ПАР оголосили, що Путін не візьме участі у саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього буде Лавров.

Читайте також: Данілов про БРІКС: Путін вже приречений, єдиний його маршрут – від бункера до бункера

Оксана Житнюк
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