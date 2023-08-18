Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі БРІКС. Планується розширення блоку – Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС та відвідає Південну Африку 21-24 серпня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС КНР.

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Як зазначається, лідери п'яти країн БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки – зустрінуться в Йоганнесбурзі наступного тижня з 22 серпня, щоб обговорити, як перетворити свій клуб країн, на частку яких припадає чверть світової економіки, на геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу у світі.

Диктатор Росії Володимир Путін, якому загрожує арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні, не буде особисто присутнім, а приєднається через відеозв'язок.

Очікується, що розширення блоку займатиме важливе місце на порядку денному зустрічі лідерів БРІКС.

За даними Південної Африки, близько 40 країн офіційно чи неофіційно виявили інтерес до приєднання до блоку. Серед них Саудівська Аравія, Аргентина та Єгипет.

Китай заявив, що вітає однодумців, які приєднаються до "родини БРІКС" найближчим часом.

Росія також підтримує розширення, а Бразилія чинить опір цьому, побоюючись, що і так громіздкий блок може послабити свій авторитет. Індія вагається.

19 липня 2023 року в ПАР оголосили, що Путін не візьме участь у саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього буде Лавров.

21 липня прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна у разі, якщо той приїде.

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