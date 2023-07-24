Лідер норвезької партії йде у відставку. Причина – вкрав протисонцеві окуляри в аеропорту

Лідер норвезької лівої партії Rødt Бьорнар Мокснес йде у відставку після скандалу з крадіжкою протисонцевих окулярів в аеропорту Осло "Гардермуен" на початку червня. Про це повідомляє місцеве видання Stavanger Aftenblad.

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На початку липня Мокснес перепросив за цей епізод, передають журналісти з посиланням на його Facebook.

"Лише я відповідаю за те, що взяв протисонцеві окуляри. Насамперед я не хочу, щоб мої помилки впливали на найближчих мені людей. Одна справа, коли я це чую, і зовсім інша, коли це впливає на тих, кого я люблю найбільше", – написав політик.

Він зазначив, що після викриття інформації про крадіжку на його близьких чиниться тиск у соцмережах. Іншою причиною відставки він назвав "бажання захистити свою партію".

Наприкінці червня Мокснеса оштрафували на 3000 норвезьких крон (близько $300. – Ред.).

У своєму дописі у соцмережі депутат пише, що він і надалі продовжуватиме брати участь у політичній діяльності як член Rødt і представник парламенту.

Партія Rødt ("Червоні") представлена в парламенті Норвегії вісьмома депутатами. Мокснес очолює її з 2012 року.

12 липня 2023 року уряд Норвегії вирішив надати Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS.

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