RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лідер норвезької партії йде у відставку. Причина – вкрав протисонцеві окуляри в аеропорту

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 12:05
Лідер норвезької партії йде у відставку. Причина – вкрав протисонцеві окуляри в аеропорту - Фото
Бьорнар Мокснес (Фото: Stavanger Aftenblad)

Лідер норвезької лівої партії Rødt Бьорнар Мокснес йде у відставку після скандалу з крадіжкою протисонцевих окулярів в аеропорту Осло "Гардермуен" на початку червня. Про це повідомляє місцеве видання Stavanger Aftenblad.

На початку липня Мокснес перепросив за цей епізод, передають журналісти з посиланням на його Facebook. 

"Лише я відповідаю за те, що взяв протисонцеві окуляри. Насамперед я не хочу, щоб мої помилки впливали на найближчих мені людей. Одна справа, коли я це чую, і зовсім інша, коли це впливає на тих, кого я люблю найбільше", – написав політик.

Він зазначив, що після викриття інформації про крадіжку на його близьких чиниться тиск у соцмережах. Іншою причиною відставки він назвав "бажання захистити свою партію".

Наприкінці червня Мокснеса оштрафували на 3000 норвезьких крон (близько $300. – Ред.).

У своєму дописі у соцмережі депутат пише, що він і надалі продовжуватиме брати участь у політичній діяльності як член Rødt і представник парламенту.

Партія Rødt ("Червоні") представлена в парламенті Норвегії вісьмома депутатами. Мокснес очолює її з 2012 року.

Читайте також: У Нідерландах урядова криза, прем'єр Марк Рютте подав у відставку

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
відставканорвегіякрадіжкаокуляриБьорнар Мокснес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 