Лидер норвежской партии уходит в отставку. Причина – украл солнцезащитные очки в аэропорту

Лидер норвежской левой партии Rødt Бьернар Мокснес уходит в отставку после скандала с воровством солнцезащитных очков в аэропорту Осло "Гардермуэн" в начале июня. Об этом сообщает местное издание Stavanger Aftenblad.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В начале июля Мокснес принес извинения за этот эпизод, передают журналисты со ссылкой на его Facebook.

"Только я отвечаю за то, что взял солнцезащитные очки. Прежде всего я не хочу, чтобы мои ошибки влияли на самых близких мне людей. Одно дело, когда я это слышу, и совсем другое, когда это влияет на тех, кого я люблю больше всего", – написал политик.

Он отметил, что после разоблачения информации о краже на его близких оказывается давление в соцсетях. Другой причиной отставки он назвал "желание защитить свою партию".

В конце июня Мокснеса оштрафовали на 3000 норвежских крон (около $300. – Ред.).

В своем сообщении в соцсети депутат пишет, что он и дальше продолжит участвовать в политической деятельности как член Rødt и представитель парламента.

Партия Rødt ("Красные") представлена в парламенте Норвегии восемью депутатами. Мокснес возглавляет ее с 2012 года.

12 июля 2023 года правительство Норвегии решило предоставить Украине пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Читайте также: В Нидерландах правительственный кризис, премьер Марк Рютте подал в отставку

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.