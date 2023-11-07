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Літак РФ порушив кордон Латвії, Рига заявила протест

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 19:46
Літак РФ порушив кордон Латвії, Рига заявила протест - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - mil.ru)

Російський літак порушив кордон повітряного простору Латвії, а потім повернувся на територію країни-окупанта. МЗС Латвії викликало дипломата РФ і вручило йому ноту протесту, пише Delfi.

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Пресслужба Міноборони Латвії повідомила, що 6 листопада невідомий літак порушив кордон країни з боку РФ, а згодом повернувся на російську територію.

Як заявили в міноборони, у зв'язку з порушенням кордону Національні Збройні сили провели дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація про інцидент також була відправлена ​​до НАТО. Міноборони повідомило МЗС для вживання дипломатичних заходів.

7 листопада у МЗС Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії, якому було вручено ноту протесту.

Як заявили в Міноборони Латвії, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну захист сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод Латвії було посилено. Окрім того, сили НАТО ведуть патрулювання повітряного простору над країнами регіону.

Сергій Бережний
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