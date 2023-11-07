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Самолет РФ нарушил границу Латвии, Рига заявила протест

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 19:46
Самолет РФ нарушил границу Латвии, Рига заявила протест - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - mil.ru)

Российский самолет нарушил границу воздушного пространства Латвии и затем вернулся на территорию страны-оккупанта. МИД Латвии вызвал дипломата РФ и вручил ему ноту протеста, пишет Delfi

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Пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что 6 ноября неизвестный самолет нарушил границу страны со стороны РФ, а затем вернулся на российскую территорию.

Как заявили в минобороны, в связи с нарушением границы Национальные Вооруженные силы провели действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация об инциденте также была отправлена ​​в НАТО. Минобороны поставило в известность МИД для принятия дипломатических мер.

7 ноября в МИД Латвии вызвали временного уполномоченного сотрудника посольства России, которому была  вручена нота протеста.

Как заявили в Минобороны Латвии, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину защита сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод Латвии была усилена. Кроме того, силы НАТО ведут патрулирование воздушного пространства над странами региона.

  • В январе 2023 года глава МИД Латвии и будущий президент страны Эдгар Ринкевичс передал правительству ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине рассматривается как один из ключевых факторов внешней политики.

Сергей Бережной
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