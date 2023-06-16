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Канада в рамках миссии НАТО развернет в Латвии танковый эскадрон Leopard 2A4M

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:07
Канада в рамках миссии НАТО развернет в Латвии танковый эскадрон Leopard 2A4M - Фото
Алексей Резников и Анита Ананд (Фото - EPA)

Канада усилит контингент НАТО в Латвии 15 танками  Leopard 2A4M. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Reuters.

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Канада намерена перебросить в Латвию для усиления размещенного там контингента НАТО эскадрон из 15 танков Leopard 2A4M, включая  вспомогательный персонал и средства технического обеспечения, сказала Ананд в Брюсселе.  

Канадский танковый эскадрон будет полностью развернут к осени.

"Это значительно повысит возможности возглавляемой Канадой военной группы НАТО в Латвии, обеспечив ей надежную возможность защищать восточный фланг нашего Альянса", — сказала Ананд.

В настоящее время военные подразделения Канады в Латвии составляют 800 человек, у остальных стран НАТО военное присутствие в Латвии меньше.

Сергей Бережной
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