Канада в рамках миссии НАТО развернет в Латвии танковый эскадрон Leopard 2A4M

Канада усилит контингент НАТО в Латвии 15 танками Leopard 2A4M. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Reuters.

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Канада намерена перебросить в Латвию для усиления размещенного там контингента НАТО эскадрон из 15 танков Leopard 2A4M, включая вспомогательный персонал и средства технического обеспечения, сказала Ананд в Брюсселе.

Канадский танковый эскадрон будет полностью развернут к осени.

"Это значительно повысит возможности возглавляемой Канадой военной группы НАТО в Латвии, обеспечив ей надежную возможность защищать восточный фланг нашего Альянса", — сказала Ананд.

В настоящее время военные подразделения Канады в Латвии составляют 800 человек, у остальных стран НАТО военное присутствие в Латвии меньше.

10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.

16 июня министры обороны НАТО приняли решение об усилении ПВО государств восточного фланга Альянса.

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