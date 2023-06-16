Канада в межах місії НАТО розгорне у Латвії танковий ескадрон Leopard 2A4M
16.06.2023, 18:07
Олексій Резніков та Аніта Ананд (Фото - EPA)
Канада посилить контингент НАТО у Латвії 15 танками Leopard 2A4M. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.
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Канада має намір перекинути до Латвії для посилення розміщеного там контингенту НАТО ескадрон із 15 танків Leopard 2A4M, включно з допоміжним персоналом та засобами технічного забезпечення, сказала Ананд у Брюсселі.
Канадський танковий ескадрон буде повністю розгорнутий до осені.
"Це значно підвищить можливості військової групи НАТО в Латвії, яку очолює Канада, забезпечивши їй надійну можливість захищати східний фланг нашого Альянсу", — сказала Ананд.
Зараз військові підрозділи Канади в Латвії становлять 800 осіб, в інших країн НАТО військова присутність у Латвії менша.
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