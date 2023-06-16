Канада в межах місії НАТО розгорне у Латвії танковий ескадрон Leopard 2A4M

Канада посилить контингент НАТО у Латвії 15 танками Leopard 2A4M. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

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Канада має намір перекинути до Латвії для посилення розміщеного там контингенту НАТО ескадрон із 15 танків Leopard 2A4M, включно з допоміжним персоналом та засобами технічного забезпечення, сказала Ананд у Брюсселі.

Канадський танковий ескадрон буде повністю розгорнутий до осені.

"Це значно підвищить можливості військової групи НАТО в Латвії, яку очолює Канада, забезпечивши їй надійну можливість захищати східний фланг нашого Альянсу", — сказала Ананд.

Зараз військові підрозділи Канади в Латвії становлять 800 осіб, в інших країн НАТО військова присутність у Латвії менша.

10 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту до Києва оголосив про надання нового пакета військової допомоги для України на суму 500 млн доларів.

16 червня міністри оборони НАТО ухвалили рішення щодо посилення ППО держав східного флангу Альянсу.

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