Міністри оборони НАТО вирішили посилити ППО на східному фланзі Альянсу

Міністри оборони країн НАТО в Брюсселі в рамках підготовки до саміту у Вільнюсі в липні ухвалили рішення про посилення протиповітряної оборони держав східного флангу Альянсу. Про це повідомляє ERR.ee.

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Як заявив виданню міністр оборони Естонії Ханно Певкур, основною метою Вільнюського саміту буде "показати, що НАТО перейшло до посиленої оборонної позиції", у зв'язку з чим Альянс "досяг домовленості про посилення ППО, а це означає ротацію підрозділів ППО у східному крилі НАТО".

За його словами, на додаток до ротації авіаційних підрозділів на східному крилі НАТО проводитимуться ротації наземних підрозділів ППО.

Певкур пояснив, що зараз в Естонії несуть чергування іспанські системи ППО NASAMS, а відповідно до нової моделі Естонія "може складати плани на наступні ротації".

Міністр очікує, що "у Вільнюсі мають бути затверджені плани регіональної оборони НАТО, щоб спільно відпрацьовувати оборону від нападу Росії" і "досягти амбітнішої угоди НАТО про витрати на оборону, яка б дозволила зміцнити безпеку... у ситуації, коли більшість європейських країн пожертвували значну частину свого озброєння та боєприпасів Україні".

Він також пояснив, що Естонія має намір витрачати на оборону 2% ВВП і в довгостроковій перспективі досягти рівня 2,5%.

11 травня депутати парламенту Естонії підписали заяву на підтримку вступу України в НАТО.

9 червня винищувачі НАТО двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО в районі Фінської затоки та Балтійського моря.

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