RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міністри оборони НАТО вирішили посилити ППО на східному фланзі Альянсу

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 15:36
Міністри оборони НАТО вирішили посилити ППО на східному фланзі Альянсу - Фото
Прапор НАТО (Фото - EPA)

Міністри оборони країн НАТО в Брюсселі в рамках підготовки до саміту у Вільнюсі в липні ухвалили рішення про посилення протиповітряної оборони держав східного флангу Альянсу. Про це повідомляє ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як заявив виданню міністр оборони Естонії Ханно Певкур, основною метою Вільнюського саміту буде "показати, що НАТО перейшло до посиленої оборонної позиції", у зв'язку з чим Альянс "досяг домовленості про посилення ППО, а це означає ротацію підрозділів ППО у східному крилі НАТО".

За його словами, на додаток до ротації авіаційних підрозділів на східному крилі НАТО проводитимуться ротації наземних підрозділів ППО.

Певкур пояснив, що зараз в Естонії несуть чергування іспанські системи ППО NASAMS, а відповідно до нової моделі Естонія "може складати плани на наступні ротації".

Міністр очікує, що "у Вільнюсі мають бути затверджені плани регіональної оборони НАТО, щоб спільно відпрацьовувати оборону від нападу Росії" і "досягти амбітнішої угоди НАТО про витрати на оборону, яка б дозволила зміцнити безпеку... у ситуації, коли більшість європейських країн пожертвували значну частину свого озброєння та боєприпасів Україні".

Він також пояснив, що Естонія має намір витрачати на оборону 2% ВВП і в довгостроковій перспективі досягти рівня 2,5%.

  • 11 травня депутати парламенту Естонії підписали заяву на підтримку вступу України в НАТО.
  • 9 червня винищувачі НАТО двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО в районі Фінської затоки та Балтійського моря.

Читайте також: 250 літаків: через вторгнення Росії НАТО змінило сценарій найбільших навчань у Німеччині

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОЕстоніяпвоХанно Певкур
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 