Міністри оборони НАТО вирішили посилити ППО на східному фланзі Альянсу
Міністри оборони країн НАТО в Брюсселі в рамках підготовки до саміту у Вільнюсі в липні ухвалили рішення про посилення протиповітряної оборони держав східного флангу Альянсу. Про це повідомляє ERR.ee.
Як заявив виданню міністр оборони Естонії Ханно Певкур, основною метою Вільнюського саміту буде "показати, що НАТО перейшло до посиленої оборонної позиції", у зв'язку з чим Альянс "досяг домовленості про посилення ППО, а це означає ротацію підрозділів ППО у східному крилі НАТО".
За його словами, на додаток до ротації авіаційних підрозділів на східному крилі НАТО проводитимуться ротації наземних підрозділів ППО.
Певкур пояснив, що зараз в Естонії несуть чергування іспанські системи ППО NASAMS, а відповідно до нової моделі Естонія "може складати плани на наступні ротації".
Міністр очікує, що "у Вільнюсі мають бути затверджені плани регіональної оборони НАТО, щоб спільно відпрацьовувати оборону від нападу Росії" і "досягти амбітнішої угоди НАТО про витрати на оборону, яка б дозволила зміцнити безпеку... у ситуації, коли більшість європейських країн пожертвували значну частину свого озброєння та боєприпасів Україні".
Він також пояснив, що Естонія має намір витрачати на оборону 2% ВВП і в довгостроковій перспективі досягти рівня 2,5%.
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