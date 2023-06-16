Министры обороны НАТО решили усилить ПВО на восточном фланге Альянса
Министры обороны стран НАТО в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Вильнюсе в июле приняли решение об усилении противовоздушной обороны государств восточного фланга Альянса. Об этом сообщает ERR.ee.
Как заявил изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур, основной целью Вильнюсского саммита будет "показать, что НАТО перешло к усиленной оборонной позиции", в связи с чем Альянс "достиг договоренности об усилении ПВО, а это означает ротации подразделений ПВО в восточном крыле НАТО"
По его словам, в дополнение к ротации авиационных подразделений на восточном крыле НАТО будут проводиться ротации наземных подразделений ПВО.
Певкур пояснил, что сейчас в Эстонии несут дежурство испанские системы ПВО NASAMS, а в соответствии с новой моделью Эстония "сможет составлять планы на следующие ротации".
Министр ожидает, что "в Вильнюсе должны быть утверждены планы региональной обороны НАТО, чтобы совместно отрабатывать оборону от нападения России" и "достичь более амбициозного соглашения НАТО о расходах на оборону, которое позволило бы укрепить безопасность... в ситуации, когда большинство европейских стран пожертвовали значительную часть своего вооружения и боеприпасов Украине".
Он также пояснил, что Эстония намерена тратить на оборону 2% ВВП и в долгосрочной перспективе достичь уровня 2,5%.
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