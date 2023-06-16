Министры обороны НАТО решили усилить ПВО на восточном фланге Альянса

Министры обороны стран НАТО в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Вильнюсе в июле приняли решение об усилении противовоздушной обороны государств восточного фланга Альянса. Об этом сообщает ERR.ee.

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Как заявил изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур, основной целью Вильнюсского саммита будет "показать, что НАТО перешло к усиленной оборонной позиции", в связи с чем Альянс "достиг договоренности об усилении ПВО, а это означает ротации подразделений ПВО в восточном крыле НАТО"

По его словам, в дополнение к ротации авиационных подразделений на восточном крыле НАТО будут проводиться ротации наземных подразделений ПВО.

Певкур пояснил, что сейчас в Эстонии несут дежурство испанские системы ПВО NASAMS, а в соответствии с новой моделью Эстония "сможет составлять планы на следующие ротации".

Министр ожидает, что "в Вильнюсе должны быть утверждены планы региональной обороны НАТО, чтобы совместно отрабатывать оборону от нападения России" и "достичь более амбициозного соглашения НАТО о расходах на оборону, которое позволило бы укрепить безопасность... в ситуации, когда большинство европейских стран пожертвовали значительную часть своего вооружения и боеприпасов Украине".

Он также пояснил, что Эстония намерена тратить на оборону 2% ВВП и в долгосрочной перспективе достичь уровня 2,5%.

11 мая депутаты парламента Эстонии подписали заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.

9 июня истребители НАТО дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО в районе Финского залива и Балтийского моря.

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