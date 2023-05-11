Депутаты Эстонии подписали заявление в поддержку вступления Украины в НАТО
95 эстонских депутатов подписали совместное заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба парламента страны Рийгикогу.
В пояснительной записке говорится, что интеграция Украины в Североатлантический альянс является единственным вариантом обеспечения мирового порядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.
Авторы документа отметили, что Эстония вместе с другими странами Балтии будет настаивать на вступлении Украины в НАТО.
Они подчеркивают необходимость сформулировать на июльском саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры по скорейшей интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к Альянсу.
- 2 мая 2023 года бывший премьер Великобритании Джонсон заявил, что Украине необходимо открыть путь к вступлению в НАТО.
- Министр обороны Резников заявил, что Украина – единственная страна, выполняющая функцию НАТО по противостоянию России.
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