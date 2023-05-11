Депутаты Эстонии подписали заявление в поддержку вступления Украины в НАТО

95 эстонских депутатов подписали совместное заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба парламента страны Рийгикогу.

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В пояснительной записке говорится, что интеграция Украины в Североатлантический альянс является единственным вариантом обеспечения мирового порядка, устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Авторы документа отметили, что Эстония вместе с другими странами Балтии будет настаивать на вступлении Украины в НАТО.

Они подчеркивают необходимость сформулировать на июльском саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры по скорейшей интеграции Украины в НАТО и передать Украине приглашение на присоединение к Альянсу.

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