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Лукашенко скучив в ізоляції, запросив Орбана приїхати до Мінська

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27.10.2023, 21:32
Лукашенко скучив в ізоляції, запросив Орбана приїхати до Мінська - Фото
Віктор Орбан та Олександр Лукашенко (Фото - EPA)

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана приїхати до Мінська; в Орбана сказали, що "розглянуть запрошення". Про це повідомляє The Guardian.

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Лукашенко передав запрошення Орбану приїхати з візитом до Білорусі під час зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Мінську. Диктатор Білорусі запросив Орбана "для обговорення серйозних питань" та висловив готовність "до діалогу з країнами Європи".

Керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хавасі заявив, що Орбан розгляне запрошення, як тільки повернеться із саміту ЄС у Брюсселі.

13 вересня 2023 року Європейський парламент проголосував за резолюцію про відносини з Білоруссю, у якій є заклик до Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка. Також у доповіді йдеться, що Лукашенко причетний до війни проти України нарівні з диктатором РФ Володимиром Путіним.

  • 7 жовтня Орбан і Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу. 
  • 25 жовтня, після того, як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

Читайте також: "Припиніть атакувати нас". Дуда відповів Лукашенку, який захотів "налагодити відносини"

Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоугорщинаВіктор Орбандрузі Путіна
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