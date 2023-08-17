"Припиніть атакувати нас". Дуда відповів Лукашенку, який захотів "налагодити стосунки" з Польщею

Президент Польщі Анджей Дуда відповів білоруському диктатору Олександру Лукашенку, який захотів "налагодити стосунки" між країнами, та заявив, що Мінськ має припинити гібридні атаки на польський кордон. Про це він повідомив на брифінгу у Варшаві, цитує його Polskie Radio.

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За його словами, для покращення стосунків Польщі та Білорусі режим Лукашенка має припинити гібридні атаки на кордоні.

Він зазначив, що йдеться про сотні мігрантів, яких Мінськ упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі.

"Це не є секретом, оскільки у нас є відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів на кордон", — сказав Дуда.

Польський лідер заявив, що кордон Польщі — це також кордон Європейського Союзу, а тому Варшава відповідає перед союзниками в Європі.

Раніше Лукашенко заявив, що доручив "налагодити стосунки" з Польщею, яку він сам звинувачував у "підготовці агресії" проти Білорусі.

15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.

За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

9 серпня МЗС Польщі заявило, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає.

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